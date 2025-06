Il PSG è la prima squadra europea a qualificarsi al Mondiale per Club 2029

Il Paris Saint-Germain conquista la prima Champions League della sua storia. Una vittoria travolgente per 5-0 sull’Inter nella finale di Monaco di Baviera.

Ma non solo: la vittoria della Champions garantisce al PSG l’accesso alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club, in programma nel 2029.

Il torneo prevede la qualificazione automatica per le vincitrici delle edizioni di Champions dal 2024/25 al 2027/28, oltre ad altre otto squadre selezionate tramite un ranking UEFA. Il PSG è così la prima squadra europea a ottenere il pass per l’edizione 2029, la seconda in assoluto dopo l’Al-Ahli.

Le squadre già qualificate

Al-Ahli (Arabia Saudita) – Vincitore AFC Champions League Elite 2024/25

PSG (Francia) – Vincitore UEFA Champions League 2024/25