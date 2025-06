Sport Illustrated svela: “Leao priorità del Bayern Monaco”

Sport Illustrated rivela che, secondo una fonte informata della situazione, il Bayern Monaco starebbe dando priorità al trasferimento estivo dell’attaccante stella del Milan, Rafael Leão.

L’ala agile si è affermato come uno degli elementi offensivi più efficaci d’Europa da quando ha guidato il Milan al suo ultimo trionfo nel 2022.

Nonostante il declino generale del collettivo – i rossoneri sono crollati all’ottavo posto in questa stagione, il loro peggior risultato in massima serie in un decennio – Leão è rimasto incisivo come sempre.

Il Bayern l’ha messo in cima alle priorità. Da capire gli sviluppi.