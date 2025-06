Al via alle 22, la finalissima del Torneo Apertura 2025 tra Huracan e Platense. Atmosfera caldissima all’Estadio Unico Madre de Ciudades di Santiago del Estero. Segui il match in diretta ed in esclusiva su Sportitalia, Canale 60 DTT, sulla nostra app e sul nostro sito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)