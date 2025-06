Alcaraz fatto fuori: il Roland Garros perde il favorito

Ribaltone clamoroso al Roland Garros: la sentenza fa fuori Carlos Alcaraz, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Carlos Alcaraz è arrivato al Roland Garros forte del grande risultato ottenuto a Roma. Il campione spagnolo è riuscito infatti a vincere gli Internazionali BNL d’Italia 2025 battendo in finale Jannik Sinner: per il 22enne di Murcia si è trattato del suo primo successo al Foro Italico. Un traguardo prestigioso, arrivato oltretutto dopo aver sconfitto il numero 1 al mondo.

Per Alcaraz il trionfo di Roma è stato il terzo stagionale, dopo Rotterdam e Monte Carlo. Lo spagnolo ha confermato agli Internazionali di essere il ‘re’ della terra rossa: lo stesso Sinner durante la premiazione ha riconosciuto la superiorità del rivale su questa superficie. Per questo Alcaraz è arrivato a Parigi con tutti i favori del pronostico: tuttavia il talento iberico deve fare i conti con una notizia che ha spiazzato non solo lui ma anche tutti i suoi fan.

Jannik Sinner, rientrato a Roma dopo tre mesi di assenza a causa della vicenda Clostebol, è l’altro grande favorito per la vittoria finale nello Slam parigino. La finale raggiunta al Foro Italico è stata senza dubbio un ottimo risultato, tenendo conto che il numero 1 della classifica ATP non poteva avere la migliore condizione fisica e doveva ritrovare il ritmo partita.

Alcaraz lascia Parigi: la sentenza è chiara, fan a pezzi

Il match contro Alcaraz è stato equilibratissimo nel primo set, dove Sinner ha sprecato anche due match point, mentre nel secondo lo spagnolo ha vinto nettamente. In tanti si augurano di vedere sempre più spesso sfide tra questi due grandissimi campioni, cominciando magari proprio dal Roland Garros. Stavolta, però, l’esito potrebbe essere diverso.

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha sottolineato che il vincitore degli scorsi Australian Open e il trionfatore di Wimbledon 2024 sembrano di un altro pianeta rispetto a tutti gli altri tennisti. Tuttavia, almeno finora, quasi tutte le volte che si sono incontrati il favorito ha pagato dazio.

Dato che al Roland Garros il favorito è Carlos Alcaraz, coach Vagnozzi sembra non avere dubbi su come finirà questa volta: “Allora qui vinceremo noi“, ha detto l’allenatore di Jannik Sinner, mostrando quindi una grande fiducia sulle possibilità del fenomeno altoatesino di prendersi subito una bella rivincita della finale giocata solo poche settimane fa al Foro Italico.