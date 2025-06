Cremonese, il fattore Stroppa è ancora decisivo. E quel duello con D’Angelo…

La Cremonese torna in Serie A e lo fa nel modo più pazzo possibile, espugnando il Picco contro uno Spezia che è stava tornando alla carica nei minuti finali della gara di ritorno della finale playoff. I grigiorossi erano andati in vantaggio di tre reti sui liguri, che negli ultimi dieci minuti avevano trovato due reti nel giro di sessanta secondi. Il carico emotivo era aumentato a dismisura, ma nel finale festeggia Giovanni Stroppa, che l’ha rifatto ancora.

Nel 2022 Stroppa vinse i playoff alla guida del Monza, contro il Pisa guidato da Luca D’Angelo. Insomma, una vera e propria bestia nera per l’attuale tecnico dei liguri.

La proiezione ora è sulla costruzione di una rosa strutturata per provare a mantenere la categoria. Non sarà semplice, ma la Cremonese non vuole perdere tempo per posizionare ogni tassello al proprio posto.