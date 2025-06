Irruzione improvvisa al Roland Garros, Sinner allibito

Non c’è stata storia sul campo del Roland Garros: Jannik Sinner ha dominato in lungo e in largo il match contro Jiri Lehecka, lasciando appena tre game all’avversario in quella che si è trasformata presto in una lezione di tennis.

Il punteggio, 6-0 6-1 6-2, parla da solo: una prova di forza impressionante, maturata in poco più di un’ora e mezza di gioco. L’altoatesino ha spinto, gestito, attaccato e chiuso senza mai perdere il controllo, dando un messaggio chiaro a tutti gli avversari: è lui l’uomo da battere in questa edizione del torneo parigino. Ora, agli ottavi, l’attende Andrey Rublev, un test decisamente più probante sulla carta, ma che Sinner affronterà con il morale alle stelle e una condizione psicofisica che appare impeccabile.

A impressionare non è solo il tennis espresso, ma anche la tranquillità e l’armonia che Jannik sta vivendo in questo momento della sua carriera. Una serenità che deriva, come ha spesso detto lui stesso, anche dal contesto umano che lo circonda. Il rapporto con il suo team, a cominciare da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e il preparatore atletico Giovanni Panichi, è solido e profondo. Proprio con Panichi, qualche giorno fa, aveva dato vita a un siparietto scherzoso (con flessioni incluse) tra un match e l’altro, confermando quel clima di leggerezza e complicità che sembra fare bene al suo rendimento.

Sinner ammutolito, Paolini irrompe durante l’intervista

Al termine della netta vittoria contro Lehecka, Jannik Sinner si è fermato per le consuete interviste di rito, prima con i media internazionali, poi con le emittenti italiane presenti a Parigi, tra cui Sky Sport e Supertennis. Mentre stava rispondendo alle domande, però, è successo qualcosa di insolito e decisamente esilarante: Jasmine Paolini ha fatto irruzione nella zona interviste, trasformando il momento in un piccolo show che ha subito fatto il giro dei social. Il numero uno del mondo ha visto arrivare la tennista toscana e ha subito scherzato: “Dai parla te”, le ha detto ridendo. Ne è seguito un abbraccio tra i due, accompagnato da risate e battute che hanno contagiato anche i giornalisti presenti. Sinner, divertito, ha chiesto agli intervistatori di rivolgere una domanda alla collega, già qualificata agli ottavi in singolare e impegnata nel doppio.

Paolini, pronta a cogliere l’occasione, ha replicato: “Dai, sei in forma”. Poi, con ironia, ha commentato la prestazione del compagno di nazionale: “Oggi il tipo (Lehecka, ndr) ha esultato quando ha fatto un game, quanto stavi 10 a 0? Su, c’è poco da dire e poco da intervistare”. Un’analisi sintetica ma eloquente, perfetta per descrivere una partita a senso unico. Il momento si è concluso tra sorrisi e saluti. Sinner, rilassato e divertito, ha chiuso così la lunga sequenza di interviste, pronto a godersi un po’ di meritato riposo.