La Fiorentina considera per il futuro della sua panchina un nome del passato Stefano Pioli. Dopo l’addio di Raffaele Palladino, i viola sono alla ricerca di un profilo esperto e conosciuto, capace di guidare la squadra in un nuovo ciclo tecnico. Pioli, già allenatore della Fiorentina tra il 2017 e il 2019, è reduce dall’esperienza al Milan, vincendo uno scudetto, e all’Al Nassr in Arabia Saudita senza riuscire a raggiungere nessuno degli obiettivi della formazione saudita.