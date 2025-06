PSG, la gioia di Al-Khelaifi per il nuovo corso vincente: “Magnifico”

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, felicissimo dopo la vittoria della Champions League: “Abbiamo dimostrato che possiamo vincere. Abbiamo giocato per la Francia, non solo per il Paris. Siamo orgogliosi, abbiamo tanti tifosi. Grazie all’allenatore, ai giocatori, a Luis Campos e a chi ci ha sempre sostenuto. : “Siamo campioni! È un sogno che si avvera. Non siamo solo un club di Parigi, ma una squadra francese. Abbiamo un campionato competitivo e tanti giovani di talento. La doppietta di Désiré Doué? Magnifica. E l’età media della squadra è di 25 anni: il futuro è nostro”.

Anche Bradley Barcola, quasi in lacrime, ha esultato per il successo: “Possiamo essere solo felici. Non me ne rendo ancora conto, è straordinario. Se potessi piangere, lo farei, ma non ho abbastanza lacrime. È un sogno da bambino: vincerla con un club così grande è davvero incredibile”.