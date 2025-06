Roland Garros, Musetti batte in 4 set Rune e supera il quarto turno

Un grande Lorenzo Musetti sconfigge in 4 set Holger Rune e supera il quarto turno del Roland Garros. Per il tennista azzurro dopo aver vinto 7-5 il primo set, arriva uno stop al secondo con Rune che vince 3-6. L’azzurro cresce alla distanza e vince terzo e quarto set per 6-3 e 6-2 centrando così il passaggio del turno.