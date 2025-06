Serie C, oggi l’andata della finale playoff tra Ternana e Pescara

Il penultimo atto dei playoff di Serie C è in programma questa sera. Si gioca al Liberati di Terni, dove Ternana e Pescara s’affrontano per l’andata della finale degli spareggi per salire in cadetteria (la gara di ritorno si disputerà il 7 giugno a Pescara, ndr). Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida, partendo dagli umbri: Liverani dovrebbe optare per un 3-4-2-1 con Curcio e Cicerelli alle spalle di Cianci. In cabina di regia sono pronti Aloi e Vallocchia.

Il Pescara ultra-offensivo di Silvio Baldini si posizionerà in campo con il consueto 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico del Delfino. Merola e Bentivegna sono le ali offensive, a supporto di Ferraris.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito; Curcio, Cicerelli; Cianci. Allenatore: Liverani.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. Allenatore: Baldini.