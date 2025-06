Ag. Donnarumma: “Napoli? Pura fantasia. Lavoriamo al rinnovo con il PSG”

Vincenzo Raiola, agente del portiere Gianluigi Donnarumma del PSG, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio CRC: “Speriamo che alla prossima edizione dei Mondiali non mancherà l’Italia, non meritiamo di restare fuori dai Mondiali per tutti questi anni. Che questa volta sia quella buona”.

Donnarumma-Napoli: la risposta dell’agente del portiere

Critiche? “I tifosi a Parigi hanno sempre amato Gigio, le critiche arrivano più dall’Italia. Nelle ultime sette partite di Champions, su cinque è stato davvero determinante. Cosa mi ha detto dopo la finale? “Ce l’abbiamo fatta” e mi ha abbracciato: io ci credevo e gliel’ho detto dal primo momento. Era un suo sogno arrivare sul tetto d’Europa e ci è riuscito. Poche parole, ma che dicono tutti. Donnarumma tifoso del Napoli? La mamma è tifosissima del Napoli, è in ansia quando vede le partite degli azzurri: Gigio è legato a questa cosa. È cresciuto da milanista, vedendo il fratello più grande in maglia rossonera, ma lui non ha mai rinnegato le sue origini, anzi: la sua prima tappa delle vacanze è sempre Castellammare. Lui al Napoli? È pura fantasia: ho un buonissimo rapporto con il direttore sportivo Giovanni Manna, ma non abbiamo mai parlato di Gigio. Non so come sia uscita questa notizia, ma davvero è solo fantasia”.

Donnarumma al Napoli? La priorità del portiere è un’altra

Richieste? “Domanda scontata: lo vorrebbe in molti, ma se lo possono permettere in pochi. Lui a Parigi si trova bene, siamo nel club campione d’Europa, quindi non possiamo lamentarci. Stiamo lavorando per il rinnovo”.

Protagonista dell’ultima stagione incredibile con il PSG, il capitano della Nazionale Italiana, ha conquistato il primo Triplete della storia dei transalpini con le vittorie di Ligue 1, Coupe de France contro il Reims e Champions League contro l’Inter.