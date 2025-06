Bologna, Italiano da record nell’era Saputo: il motivo

Vincenzo Italiano e il Bologna continueranno il loro cammino insieme fino al 30 giugno 2027. L’ufficialità è arrivata qualche giorno fa, l’allenatore e il club hanno trovato un punto d’incontro, limando le iniziali indiscrezioni che parlavano di un prolungamento fino al 2028. La volontà di Italiano di non allenare più con il contratto in scadenza si è sposata con il desiderio del Bologna di blindare il tecnico e il suo staff.

Il contratto prevede una serie di bonus crescenti che porteranno gli emolumenti del tecnico poco oltre i 3 milioni di euro. Si tratta di bonus legati alla valorizzazione dei giocatori, ma soprattutto a obiettivi sportivi come la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, il superamento dei turni in Europa League e il piazzamento in campionato.

Non c’è l’opzione per un ulteriore anno, rimandando eventualmente la discussione al futuro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come Italiano sarà l’allenatore più pagato dell’era Saputo.

Italiano resta al Bologna: rinnovo fino al 2027 e ingaggio da top coach