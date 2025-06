Hamilton getta la spugna, Ferrari abbandonata: molla tutto

Anche il GP di Spagna non ha portato a Lewis Hamilton i risultati sperati. E il britannico pare sempre più scoraggiato.

La domanda che molti appassionati ed esperti di motori si fanno quando parlano della stagione corrente e del futuro di Lewis Hamilton è di pressante importanza: non sarebbe stato meglio se il pilota si fosse ritirato? La stagione a cui stiamo assistendo, purtroppo, non è certo la migliore che Hamilton abbia mai disputato, al punto che i risultati continuano ad essere dimenticabili se rapportati a quelli che Lewis ha ottenuto al picco della sua carriera.

Anche in Spagna, Lewis non ha inciso particolarmente, finendo fuori dal podio – che invece il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha centrato arrivando terzo – e rimanendo coinvolto in un episodio complesso. L’entrata della Safety Car dopo l’improvviso ritiro di Kimi Antonelli infatti lo ha rallentato ulteriormente, dopo un pit stop non proprio brillante.

Insomma, la colpa non è sicuramente tutta del pilota ma anche la squadra ha “toppato” al momento della sosta e soprattutto, c’è stata un po’ di sfortuna ad influire sulla prestazione del campione che magari sarebbe stata meno negativa se non ci fossero stati questi due episodi. Ciononostante, Lewis continua a dire di non sentirsi competitivo.

“Ero lento”, Hamilton sempre meno competitivo

Ai microfoni della stampa dopo la gara, Hamilton si è mostrato decisamente sotto tono e non ha nascosto l’amarezza per un altro risultato sotto i suoi standard: “Mi aspettavo di andare un po’ meglio con la macchina. Semplicemente, non mi aspettavo questo”, la sua risposta riguardo il feeling con la vettura.

Il pilota ci ha tenuto però ad esulare la squadra da ogni colpa, almeno a suo dire: “Il team ha fatto un ottimo lavoro. Probabilmente, è solo colpa mia. Ora voglio solo andare a casa“, una sua dichiarazione ai microfoni dei cronisti. Questi hanno provato ad insistere, provando a chiedere al famoso atleta se ci sia qualcosa in particolare che non va e perché i risultati proprio non arrivano.

La sua risposta sa tanto di rottura: “Cosa vuoi che ti dica? Ho appena avuto una pessima giornata e non ho niente da dire. La giornata è stata difficile e non c’è altro da aggiungere. È stata terribile. Non ha senso spiegarlo, non è colpa vostra, semplicemente non so cos’altro dire”. Parole dure che riflettono uno stato di forma non ottimale ed un momento psicologico molto duro per il pilota inglese.