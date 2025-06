Luka Modric nelle prossime settimane saluterà definitivamente il Real Madrid: Alfredo Pedullà rivela come il Diavolo sia sceso in campo con decisione nonostante il croato sia un passo dai 40 anni. Il Milan sta accelerando e vuole andare fino in fondo con il centrocampista che vuole giocare in un campionato competitivo e di livello e, dopo Premier League e Liga potrebbe sbarcare in Serie A. E Igli Tare, ds del club di Via Aldo Rossi vuole andare fino in fondo…