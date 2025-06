Inter, Dimarco: “Non ho protetto il sogno. Cicatrice eterna”

Federico Dimarco, esterno dell’Inter su Instagram: “Tifosi nerazzurri, sento il bisogno di parlare con voi. Sono giorni che non riesco a pensare ad altro, cercando di spiegazioni per quanto è accaduto. È andato tutto storto. È troppo facile parlare solo quando le cose vanno bene. Voglio prendermi le mie responsabilità. Voglio farlo dopo una sconfitta così per dire a tutti i tifosi dell’Inter che mi dispiace. Mi dispiace per la sconfitta e per come è arrivata, perché eravamo un passo da un sogno e non siamo riusciti a realizzarlo.

Volevo rendervi felici e non ce l’ho fatta. Ma non pensate che questa cosa non mi pesi. Sento dentro di me questa sofferenza. Provo le vostre stesse identiche sensazioni. Delusione, rabbia, frustrazione. Mi dispiace per tutti voi che avete sacrificato tempo e denaro per essere lì, ma anche per tutti quelli che non sono potuti venire e avrebbero voluto. Mi dispiace perché sono uno di voi nel bene, ma ancora di più nel male. Non sono stato la miglior versione di me stesso. Non voglio nascondermi né far finta di niente.