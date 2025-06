Lazio, Lotito fa chiarezza: “Non ho esonerato Baroni! Sarri l’ho voluto a tutti i costi”

Con Sarri? “A parte che quando c’è stato siamo arrivati secondi… Ma poi abbiamo fatto una scelta che incarna dei valori in cui crediamo, lui cerca di formare i giocatori ancor prima nell’essere uomini e poi nell’essere calciatori. Promesse? Il rapporto tra me e Sarri è anzitutto di stima reciproca alla base, e posso dire anche di affetto. Io non sono mai andato a cena con mia moglie a casa di nessun allenatore, invece da Sarri ci sono andato. C’è una grande considerazione familiare, si era creata una grande empatia. Sarri si era dimesso perché riteneva che non c’erano più le condizioni per portare avanti il progetto, ma non per colpa della società, ma per colpa ambientale”.