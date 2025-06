Milan, inizia la rivoluzione estiva

Milan, una rivoluzione che potrebbe essere quasi totale. Tanti i big che potrebbero lasciare per un Diavolo che ripartirà dall’Allegri 2.0 e da un mercato che dovrà riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano.

Milan, tante le operazioni

Chi sembra più vicino a salutare è Tijani Reijnders. L’olandese piace tantissimo a Guardiola che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club. Il City è partito da circa 60 milioni e il Milan non è mai sceso sotto gli 80 ma per 75 si potrebbe chiudere. Chi dovrebbe uscire è poi Theo Hernandez. Su di lui c’e forte l’interesse dell’Al Hilal che avrebbe offerto 30 milioni più bonus ai rossoneri ma il giocatore non è al momento convinto della destinazione saudita anche al netto di una proposta d’ingaggio che si avvicina ai 20 milioni. Milan che potrebbe essere costretto a salutare anche Maignan il portiere rossonero piace tantissimo al Chelsea che starebbe spingendo per il giocatore. In caso di addio del francese il primo nome sarebbe quello di Milinkovic Savic del Torino, reduce da una stagione straordinaria. In entrata poi piace sempre il nome di Ricci del Torino, profilo giovane e italiano. Ma non solo il sogno infatti sarebbe quello legato a Luka Modric che lascerà a 0 il Real Madrid e potrebbe rappresentare un elemento fondamentale per il centrocampo e lo spogliatoio del Diavolo.