Ultimi aggiornamenti da parte di Alfredo Pedullà sul Verona: “La salvezza conquistata con merito a Verona ha fatto scattare il rinnovo automatico per Paolo Zanetti. La conferma è dunque sempre più probabile, nei prossimi giorni (quasi sicuramente giovedì) ci sarà un faccia a faccia con il club per verificare i programmi e per ribadire la reciproca fiducia. Il Verona e Zanetti avanti per un nuovo matrimonio”.