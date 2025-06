Terribile lutto per lo sport italiano: lascia un vuoto incolmabile

Ci sono figure che, pur operando spesso dietro le quinte, lasciano un’impronta indelebile nel tessuto sociale e sportivo di una comunità.

Persone il cui impegno, la cui passione e la cui visione strategica diventano elementi fondanti di progetti duraturi. È facile celebrare chi solleva trofei, meno scontato è ricordare con giustizia chi quei traguardi li ha resi possibili. Negli ambienti dirigenziali era noto per il rigore, la lucidità e il garbo con cui sapeva gestire anche le situazioni più complesse. In ambito sportivo, il suo nome era spesso associato a un club che ha rappresentato un punto fermo per un’intera città.

In pochi, fuori dal perimetro di palestre e palazzetti, sanno quanto quel sodalizio debba a un uomo che ha messo a disposizione competenze e tempo con disinteressata dedizione. La sua presenza non era invadente, ma costante. Da dirigente d’azienda a guida silenziosa e autorevole nel mondo della pallacanestro, è stato uno dei punti di riferimento nella storia recente di una società che ha vissuto momenti indimenticabili anche grazie a lui. Non amava i riflettori, ma li rifletteva: erano in molti a cercare il suo consiglio, a farsi guidare dal suo equilibrio. Un profilo raro, di quelli che diventano fondamenta.

Addio a Brunello Felicaldi, colonna dell’Aurora Basket

Si è spento all’età di 79 anni Brunello Felicaldi, ingegnere e dirigente di lungo corso alla Telecom Italia, ma soprattutto figura chiave della pallacanestro jesina. Per oltre quindici anni ha ricoperto il ruolo di vice presidente dell’Aurora Basket, lavorando al fianco di presidenti come Antonio Gallucci e Carlo Barchiesi, contribuendo in modo decisivo alla crescita del club e alla promozione in Serie A1. Appassionato autentico di basket, Felicaldi è stato molto più di un dirigente: è stato un punto di riferimento per tutta la comunità sportiva jesina.

Dal 2004 al 2019 è stato uno dei volti simbolo della società, legando il suo nome anche al Comitato Soci dell’Aurora, di cui fu presidente nel 2012, durante una fase delicata della storia del club. Fu lui a sostenere l’allora nuovo amministratore unico Altero Lardinelli, guidando il passaggio verso una nuova era organizzativa. Felicaldi è stato anche attivo nel Panathlon Club locale, promuovendo i valori dello sport come strumento educativo e culturale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme. La Basket Jesi Academy ha espresso il proprio cordoglio definendolo un “manager apprezzato con una brillante carriera e tra i protagonisti della promozione in A1”. Parole toccanti anche da Carlo Barchiesi, che lo ha ricordato come “un amico, prima che un vice, e una perdita incolmabile per la sua famiglia e per tutti noi”.