Champions League 2025/26, una big a rischio esclusione! Il motivo

Il Barcellona rischia l’esclusione dalla prossima Champions League. Lo riporta The Times, sostenendo che il club catalano avrebbe violato le regole finanziarie della UEFA per il secondo anno consecutivo.

Il motivo

A ottobre 2024 il club catalano ha perso il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport per una multa di 500.000 euro comminata per aver falsificato i propri profitti. Il TAS ha dichiarato che la sanzione era lieve e ha avvertito il Barcellona che una seconda violazione avrebbe comportato sanzioni più severe. “Il CFCB (Consiglio di Controllo Finanziario dei Club) sottolinea che una violazione simile da parte del club nel processo di monitoraggio per la stagione 2023-24 costituirebbe una recidiva e per l’FC Barcellona verrebbe presa in considerazione una misura disciplinare più severa”.

Proprio secondo il Times, questa seconda violazione si è verificata, anche se non è stata ancora specificata. La UEFA pubblicherà i dettagli delle squadre che non hanno rispettato le regole finanziarie nelle prossime settimane, ma le potenziali sanzioni sono già note: potrebbero andare dalla limitazione dei giocatori della rosa a un numero limitato di giocatori iscritti nella Champions, fino a una penalizzazione nella fase a gironi o, nel peggiore dei casi, all’esclusione totale dalla prossima Champions League.