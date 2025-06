Como, Suwarso blinda Fabregas: “Non lascerà il club”

Arrivano dichiarazioni importanti da Mirwan Suwarso, presidente del Como, che è intervenuto sul palco di SWXS London per parlare del progetto dei lariani in vista della prossima stagione: “Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”.

A riferirlo è il giornalista italo-inglese Davide Zirosky. Suwarso allontana dunque Fabregas dall’Inter, con il club nerazzurro che in queste ore ci sta provando. A questo punto sale la curiosità attorno alle mosse della proprietà nerazzurra, alla ricerca della nuova guida tecnica dopo l’addio annunciato ieri pomeriggio di Simone Inzaghi.

Piero Ausilio sarà comunque a Londra perché l’Inter vuole fare un tentativo e sono previsti contatti diretti con il Como.