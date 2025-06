Importante aggiornamenti sul futuro di Joaquín Correa, che nelle prossime settimane dirà addio ufficialmente dall’Inter: secondo quanto riportato da Carlos Merlo, il calciatore e il Botafogo avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante argentino. Tutto pronto per la cessione del “Tucu” che giocherà la prossima edizione del Mondiale per Club.