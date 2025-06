ESCLUSIVA SI Pedullà: “Lazio, Romagnoli punto fermo per Sarri. Possibile adeguamento e rinnovo”

Una nuova era in casa Biancoceleste con il ritorno in panchina di Maurizio Sarri: il DS Fabiani pronto ad accontentare le richieste del suo allenatore come svelato da Alfredo Pedullà:

“

Alessio Romagnoli è uno dei punti fermi della nuova Lazio di Sarri. Non ci risulta che Il difensore centrale abbia salutato i compagni dopo l’ultima partita contro il Lecce, come se fosse un addio al suo attuale club. C’è un discorso avviato per adeguamento e prolungamento rispetto al contratto che scade tra un paio di anni, molto probabilmente presto ci sarà un incontro. Ma per Sarri la presenza di Romagnoli è di fondamentale importanza”.