ESCLUSIVA SI Pedullà: “Ndoye prima scelta di Conte al Napoli”

Rinforzare la rosa ed essere ancora più competitivi dopo la vittoria dello Scudetto. Ecco le prossime mosse di mercato del club campione d’Italia come rivelato da Alfredo Pedullà.

“Il Napoli prenderà due esterni offensivi forti, ha diversi nomi in lista, ma ce n’è uno in cima: stiamo parlando di Dan Ndoye, grande protagonista anche nell’ultima stagione del Bologna. Il Napoli aveva fatto un tentativo già a gennaio, ma era stato respinto al mittente. I contatti sono continuati anche nelle ultime ore, il Napoli sa che la valutazione è di almeno 40 milioni, ma cercherà di arrivate a una soluzione. Il Napoli prenderà almeno due esterni offensivi, da seguire anche le situazione legate a Chiesa e Zaccagni e ci sono piste all’estero. Ma la priorità è Ndoye, senza dimenticare che piace un altro pilastro del Bologna, come già anticipato, e si tratta del difensore centrale Beukema. Gli argomenti devono essere convincenti dal punto di vista economico, il club rossoblù ha un bilancio sano e grandi ambizioni”.