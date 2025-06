Inter, il saluto dei giocatori a Inzaghi… in attesa dell’ultimo pilastro!

Dopo i saluti dell’Inter e della moglie di Simone Inzaghi, dopo l’ex presidente Steven Zhang, tantissimi calciatori dell’Inter hanno voluto esprimere un ringraziamento pubblico all’allenatore piacentino. Marcus Thuram è stato il primo a esporsi pubblicamente: “Un grande Mister, e ancora più grande uomo. Grazie per la fiducia, i consigli, i momenti insieme e tutte le emozioni vissute in questa bella avventura. E’ stato un piacere e un onore giocare sotto la sua guida. In bocca al lupo per tutto ciò che verrà… GRAZIE MISTER”.

Poco dopo è stato il turno di Yann Bisseck e Hakan Calhanoglu: “Grazie per tutto Mister”, si legge in una storia Instagram pubblicata dal difensore tedesco diventato centrale questa stagione nel sistema di gioco dell’ex allenatore nerazzurro che in giornata ha firmato il contratto che lo legherà all’Al-Hilal. Anche il centrocampista turco con un bel messaggio per il suo ex tecnico: “Grazie, mister. Hai sempre creduto in me, dentro e fuori dal campo. Ti auguro successo nel tuo nuovo viaggio. Grato per tutto”.

Non sono mancati i saluti di Federico Dimarco, Stefan de Vrij e Lautaro Martinez: il terzino nerazzurro ha pubblicato alcune fotografie insieme a Inzaghi. “Ciao Simone. Ne abbiamo fatte di cose insieme eh?! Sei stato per me come un fratello maggiore, un amico, una persona leale con cui condividere 4 anni bellissimi e quella stella che ci legherà per sempre. Grazie per tutto. “Dimaaaaaaashhhhh””. Poco dopo anche il difensore olandese con uno scatto di spalle insieme all’ex Lazio: “Grazie Mister,

per questi anni intensi che abbiamo condiviso. Non dimenticheremo mai la strada fatta insieme: le vittorie, i trofei, ma anche i momenti più duri, sempre affrontati con unità e spirito di squadra. Un grazie a te e a tutto il tuo staff. In bocca al lupo per ciò che verrà! Sempre forza Inter”.

Uno degli ultimi è stato Denzel Dumfries che ha utilizzato una foto iconica della Festa Scudetto: “mister e staff, sono stati 4 anni fantastici in cui abbiamo ottenuto molti successi, ma soprattutto siamo cresciuti come una famiglia. Fin dal primo giorno ci siamo sentiti come a casa. Siete tutti fantastici. Grazie mille”. Il capitano invece ha pubblicato una Instagram Stories con un eloquente “Grazie di tutto Mister”, in attesa dell’ultimo calciatore più rappresentativo della rosa, Nicolò Barella con Alessandro Bastoni che ha pubblicato il seguente messaggio. “I percorsi più belli si riconoscono dalle persone con cui li hai condivisi. Sei stato una guida, ma anche uno di noi. Grazie mister per tutto quello che ci hai lasciato dentro e fuori dal campo”.