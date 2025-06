Inzaghi e l’Inter, un addio più amaro del previsto

Se un tifoso dell’Inter a giugno scorso avesse chiuso gli occhi e immaginato l’addio a Simone Inzaghi difficilmente avrebbe pensato ad un saluto così amaro. A pochi giorni dalla cocente delusione della finale di Champions League, persa all’Allianz Arena di Monaco di Baviera contro uno straripante Paris Saint-Germain, i destini del tecnico piacentino e della società nerazzurra si sono divisi. Dopo quattro stagioni ricche di soddisfazioni, alcune durissime delusioni e tanti risultati positivi, Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter. Nella decisione i salutare la panchina della squadra milanese pesa l’ultima durissima stagione con il “triplete” di sconfitte, al durissima lezione impartita dal PSG e l’offerta faraonica dell’Al Hilal.

Sei trofei e la stella, Inzaghi rimarrà nella storia dell’Inter

Con circa il 65% di gare vinta durante la sua gestione, Simone Inzaghi è l’allenatore con la percentuale di vittorie più alte nella storia della società milanese. Un record difficilmente battibile a breve, difficilissimo nell’arco di quattro come ha fatto l’allenatore piacentino alla guida dell’Inter. Non sono solo le statistiche a dire che Simone resterà nella storia del club, ma anche le vittorie. Alla guida della Beneamata, il piacentino ha conquistato sei trofei di cui uno Scudetto, tre Italiane e due Coppe Italia. Un bottino importante, ma comunque minore di quello che ci si aspettava. Nelle ultime quattro stagioni, Inzaghi ha sempre avuto nell’Inter la squadra più forte del lotto in Serie A. E infatti ha fatto strada anche in Europa, arrivando per ben due volte in finale di Champions League.

L’ultima amarissima fotografia

L’ultima foto che rimarrà al tifoso interista è quella di un’Inter perdente sotto la gestione Inzaghi. Dal sogno Triplete, all’incubo “Bayer Neverkusen”. Tutto in poco meno di un mese. I nerazzurri hanno perso tutto: si sono fatti scavalcare dal Napoli, si sono fatti schiantare dal Milan nella semifinale della Coppa Italia di ritorno 3-0 e, infine, sono stati spazzati via dal 5-0 della formazione parigina sabato sera. Ed è questa la brutta ultima fotografia che rimarrà dell’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter.