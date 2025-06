Juve, il primo giorno di Comolli alla Continassa e le due new entry come DS

Doppio aggiornamento fornito da Giovanni Albanese sulla Juventus tornata a lavoro in vista del Mondiale per Club.

“Comolli ha visitato le strutture della Continassa e ha conosciuto gli uffici, breve saluto a Tudor che incontrerà successivamente (la telefonata di Elkann al tecnico è stata esaustiva) e subito al lavoro per completare la squadra dirigenziale della Juventus. Primo giorno”.

Poi ha aggiunto: “Nella lista dei direttori sportivi valutati dalla Juventus, oltre a quelli già emersi, ci sono anche altri due ex: Javier Ribalta e Marco Ottolini. Nelle prossime ore la questione sarà risolta in via definitiva: Comolli e Chiellini al lavoro”.