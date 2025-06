Dal ritiro della Nazionale olandese, il centrocampista del Milan, Tijani Reijnders, ha così parlato del suo futuro: “I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa“, ha dichiarato Tijjani Reijnders ai microfoni di “Voetbal International. Poi ha proseguito: “Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo”.