Milan, via Reijnders dentro Modric: è il primo colpo del duo Tare-Allegri

Il calciomercato del Milan è molto attivo in questi giorni con Luka Modric pronto a legarsi ai Rossoneri e Tijjani Reijnders sempre più vicino al Manchester City: una doppia trattiva nell’aria da diverso tempo con Pep Guardiola che ha sempre considerato l’olandese come il principale rinforzo per la mediana nonostante il rinnovo con il Club di Via Aldo Rossi fino al 2030.

L’ormai ex numero 14 del Milan guadagnerà in Inghilterra una cifra vicina agli 8 milioni di euro a stagione con una maxi plusvalenza per la formazione rossonera: circa 75 milioni di euro che potrebbe essere sforata al raggiungimento di determinati obiettivi con l’ex AZ che sarà il primo rinforzo dell’allenatore catalano per il Mondiale per Club.

Direttamente dal ritiro della Nazionale degli Oranges, l’ormai ex centrocampista del Milan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni circa il suo futuro. “I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa“, le brevi parole ai microfoni di ‘Voetbal International’. Poi ha aggiunto: “Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo”.

Milan, via Tijjani Reijnders dentro Luka Modric

Blitz in terra croata del direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che ha piazzato il primo colpo in entrata: rinforzo d’esperienza e di spessore per la mediana rossonera. Alla corte di Max Allegri, arriva il 39enne Luka Modric che dopo il Mondiale per Club saluterà il Real Madrid dopo aver vinto praticamente tutto. Contratto fino al 30 giugno 2026, circa tre milioni di euro netti a stagione con opzione per un altro anno. Adesso, manca soltanto la firma dell’ex Pallone d’Oro sempre più vicino a vestire i colori rossoneri. L’obiettivo è tornare immediatamente competitivi e riportare il Milan dove merita: in Champions League.