Napoli, De Laurentiis: “Operazione De Bruyne, vi spiego. Mercato? Ecco come rispondo”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato da Palazzo Petrucci a Napoli per presentare i due ritiri estivi del club campano.

Su Conte: “La grande capacità di Conte è stata quella di saper fronteggiare le difficoltà, che in una stagione ci possono stare. Merito suo se siamo arrivati così in fondo e abbiamo vinto uno scudetto che forse qualcuno ha sottovalutato. C’è stato un campionato incredibile: il Bologna molto forte, la Lazio, la Roma cambiata con Ranieri, oltre alle solite note. 82 punti non vogliono dir nulla, una volta noi siamo arrivati a 91 senza vincere“.

Su De Bruyne: “L’operazione è nata tre mesi fa ma non è la più importante mai fatta. De Bruyne è un fuoriclasse, lo sappiamo, ma con una certa età. Sappiamo che è un tassello che viene messo in una squadra che dovrà essere potenziata perché avremo da affrontare quattro competizioni: campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions. Quindi ci saranno parecchi acquisti. A noi piace lavorare bene e non ci piace lasciare nulla al caso. Nessuno si aspettava la conferma di Conte in modo così veloce, quindi state tranquilli”.

Sul mercato: “Non fate domande sul mercato perché qui noi dobbiamo fare un assist al Trentino e all’Abruzzo. Noi stiamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Voi tutti i giorni scriverete che stiamo comprando 50 giocatori. Quando vi leggo mi faccio un sacco di risate, abbiamo già comprato 70 giocatori, tutti quelli sul mercato sono già del Napoli, quindi inutile parlarne, avete scritto tutto voi…”.