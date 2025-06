Un alto forfait in Nazionale per Luciano Spalletti, ancora una volta in difesa. A lasciare il ritiro per un problema fisico è Matteo Gabbia. Il difensore centrale del Milan non sarà a disposizione per le partite contro Norvegia e Moldavia.

Al suo posto, il CT toscano ha convocato Daniele Rugani. Il centrale, appena tornato alla Juventus in vista del Mondiale per Club, ha concluso una buona stagione al livello personale in prestito all’Ajax con cui ha sfiorato la vittoria della Eredivisie.