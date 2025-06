Pedullà: “Il Manchester City accontenta il Milan per Reijnders”

La trattativa per Tijjani Reijnders dal Milan al Manchester City è ormai agli sgoccioli e potrebbe chiudersi già in queste ore nella mini finestra di calciomercato che si sta svolgendo in questi giorni. Il centrocampista olandese, esploso nel Milan in questa annata, è pronto a trasferirsi alla corte di Pep Guardiola e prendere il posto, numericamente, di Kevin De Bruyne che lascerà il club a parametro zero e si accaserà al Napoli.

La trattativa si sta definendo proprio in queste ore, il club d’Oltremanica ha scelto di accontentare il Milan. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i Citizens sono saliti fino a quota 75 milioni di euro e oltre per raggiungere le esose richieste del club rossonero, che ovviamente ha chiesto una cifra importante per quello che è stato il miglior giocatore della sciagurata stagione del Diavolo. Una scelta quella società inglese dettata anche dalla fretta nell’ottenere il calciatore che completasse il reparto di centrocampo al posto di De Bruyne prima del Mondiale per Club.

Reijnders nella nuovissima e ricchissima rassegna iridata ritroverà immediatamente la Juventus, che sarà avversaria del City il prossimo 22 maggio alle tre del mattino al Camping World Stadium di Orlando. Sarà la terza partita della prima fase a gironi del torneo.