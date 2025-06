Pio Esposito, dopo la consacrazione arriva il grande salto?

Sì è messo in luce con costanza, caparbietà e qualità. Francesco Pio Esposito, centravanti classe 2005 dello Spezia, ha realizzato 19 gol nell’ultima stagione di Serie B, contando regular season e playoff. Numeri sicuramente importanti, nonostante lo Spezia abbia fermato la propria corsa promozione in finale contro la Cremonese.

Per Esposito è arrivato il momento del grande salto. In tante partite di quest’anno molti osservatori hanno potuto constatare che si tratta di un giocatore da massima serie. Lui è di proprietà dell’Inter, e resta da capire i contorni del suo prossimo futuro. Bologna, Parma e altri club l’hanno messo nel mirino. L’Inter cosa deciderà di fare?