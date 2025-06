Qualificazioni Mondiali 2026, Norvegia-Italia: gli Azzurri faranno il colpaccio ad Oslo?

La Nazionale italiana di calcio è pronta ad esordire nel gruppo di qualificazione ai Mondiali che si giocheranno nel 2026 tra Messico, Canada e Stati Uniti. I ragazzi di Spalletti saranno ospiti della Norvegia ad Oslo: fischio d’inizio fissato per le ore 20,45 di venerdì.

Per l’Italia si tratta di un appuntamento da non sottovalutare in alcun modo. I norvegesi, infatti, oltre a godere di uno stato di forma particolarmente positivo, hanno già raccolto 6 punti nelle prime due gare disputate e si trovano in testa al gruppo I. I ragazzi di Solbakken hanno superato Moldavia ed Israele, realizzando ben nove reti. Tenendo presente il fatto che soltanto la prima posizione nel girone assicura la qualificazione matematica al prossimo Mondiale, l’Italia si trova già a dover affrontare un match fondamentale. Le seconde classificate, invece, dovranno disputare i Playoff. Il girone è completato da Estonia (3), Israele (3) e Moldavia (0).

Cosa ci dicono i precedenti? È interessante constatare il fatto che l’ultimo match ufficiale tra Norvegia ed Italia risalga al 2015, durante la fase di qualificazione agli Europei del 2016. Gli Azzurri si imposero in rimonta (2-1). Se consideriamo solo le gare ufficiali, l’ultimo successo della Norvegia contro l’Italia è datato 1991. Per la sfida di venerdì, le quote sono molto equilibrate: la vittoria dell’Italia è proposta a 2,50 volte la posta su Planetwin365; su Unibet e Betclic 2,55.

Il segno “X” all’intervallo è bancato 2,25 su Planetwin365; su Betclic e su WilliamHill si parla di 2,21 volte la posta. La sfida, a prescindere da tutto, potrebbe essere molto tattica e potrebbero essere realizzati pochi gol: su Planetwin365, la giocata “Under 2,5” è bancata 2,05; su WilliamHill e Betclic 1,99. Ciò vorrebbe dire che verranno realizzati meno di tre gol durante i 90 minuti di gioco.

Interessante anche la giocata “Multi Gol 1/2”, ipotizzando che vengano segnate una o due reti durante la sfida: si parla, su Planetwin365, di 2,30 volte la posta; stessa quota che troviamo su Betclic e WilliamHill. In alternativa, si potrebbe considerare il risultato esatto 1-0 in favore dell’Italia: su Planetwin365 la quota è di 10; come su WilliamHill, mentre su Unibet la quota è di 9,50.