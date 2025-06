Tamberi, il gesto è sensazionale: i tifosi spiazzati

Il gesto inaspettato di Gimbo Tamberi ha lasciato tutti di stucco: il campione ha spiazzato i fan con un annuncio fuori dagli schemi.

Quando si parla di Gianmarco Tamberi, ormai, è quasi impossibile aspettarsi qualcosa di banale. L’atleta azzurro, simbolo del salto in alto italiano e campione olimpico in carica, ha abituato tutti a gesti spettacolari, a scelte fuori dagli schemi e a una comunicazione che non ha nulla di convenzionale.

Però stavolta è andato oltre, sorprendendo ancora una volta il mondo dello sport con una decisione che, a prima vista, ha lasciato tutti increduli. Non tanto per il contenuto, quanto per il modo in cui ha deciso di comunicarla.

Gianmarco Tamberi lo ha fatto davvero

Invece di optare per un classico comunicato stampa o per una dichiarazione attraverso i canali ufficiali della federazione, Gimbo ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi tifosi. Sabato scorso, senza preavviso, ha lanciato un sondaggio sulla sua pagina Instagram, chiedendo al pubblico se avrebbe dovuto partecipare o meno al Golden Gala di Roma. Una domanda secca, senza giri di parole, con la sincerità e la leggerezza che lo hanno sempre contraddistinto. Una scelta che ha fatto parlare, e tanto.

Il risultato? Travolgente. La stragrande maggioranza dei suoi follower ha risposto “sì”, spingendo Tamberi a sciogliere le riserve e a confermare la sua presenza al meeting romano. Un gesto che ha colpito anche gli addetti ai lavori, poco abituati a vedere un campione di questo livello affidare una decisione agonistica così importante al giudizio del pubblico. Però, conoscendo Gimbo, era proprio questo il senso: coinvolgere, condividere, sentire il calore della gente prima ancora di tornare in pedana.

E no, non sarà un ritorno soft. Perché il Golden Gala non è solo un appuntamento simbolico o di passaggio. Si tratta a tutti gli effetti di un banco di prova in vista dei Mondiali di Tokyo, dove Tamberi vuole arrivare al top della condizione e con la fame di sempre. Il meeting romano sarà quindi una prima, vera sfida. Un assaggio di quella adrenalina mondiale che solo i grandi eventi sanno dare. E per chi conosce la storia dell’azzurro, fatta di cadute, rinascite e trionfi, questo rientro ha un sapore speciale.

Senza ombra di dubbio, Tamberi continua a essere un personaggio unico nel panorama dell’atletica internazionale. Carismatico, istintivo, capace di emozionare non solo per i suoi salti ma anche per come vive e racconta lo sport. Il Golden Gala lo aspetta. E adesso anche noi.