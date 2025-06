UFFICIALE Rivoluzione Arsenal, via in 20: addio a Jorginho e non solo

Comunicato dell’Arsenal: “In attesa dell’annuncio ufficiale della Premier League riguardante tutti i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il 30 giugno, cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che ci lasceranno al termine del mese, una volta completati i rispettivi contratti.

Questo riguarda giocatori della squadra maschile e giovani provenienti dal settore giovanile che hanno rappresentato il club a livello di prima squadra, Under-21 e Under-18, insieme ad alcune componenti della nostra squadra femminile, le cui partenze sono già state annunciate in precedenza.

– Nathan Butler-Oyedeji

– Reece Clairmont

– Khayon Edwards

– Jakai Fisher

– Romari Forde

– Teyah Goldie

– Jimi Gower

– Jack Henry-Francis

– Lina Hurtig

– Amanda Ilestedt

– Jorginho

– Max Kuczynski

– Salah-Eddine Oulad M’Hand

– Ismail Oulad M’Hand

– Neto

– Brian Okonkwo

– Elian Quesada-Thorn

– Zacariah Shuaib

– Raheem Sterling

– Kieran Tierney

Ringraziamo tutti i giocatori in partenza per il loro contributo al club. Farete sempre parte della famiglia dell’Arsenal e vi auguriamo tutto il meglio, in salute e felicità, per il futuro. Eventuali ulteriori sviluppi riguardanti rinnovi contrattuali, nuovi arrivi/ritorni o partenze saranno comunicati ufficialmente una volta confermati”.