Crisi Hamilton, rivelazione devastante: Ferrari impotente

Il matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari non sta procedendo come molti tifosi si aspettavano. Dopo un inizio di stagione già complesso, il trittico di gare tra Imola, Monaco e Barcellona ha ulteriormente affossato le certezze del sette volte campione del mondo.

L’approdo in Rosso doveva rappresentare una nuova sfida, forse l’ultima della sua carriera, ma i risultati – almeno finora – parlano chiaro: zero podi in otto gare, prestazioni opache, e una delusione che traspare chiara da ogni sua parola nel post-gara. Il GP di Spagna ha certificato, se ancora ce ne fosse bisogno, la difficoltà del momento: partito quinto, Hamilton ha chiuso al sesto posto, aiutato dalla penalità inflitta a Verstappen, ma il distacco dai primi è stato comunque ampio. Una Ferrari che, al contrario, ha ritrovato smalto con Charles Leclerc, capace di salire sul podio e mettere a referto una prestazione solida, anche grazie a un’intelligente gestione della Safety Car.

La decisione del team di chiedere a Hamilton di lasciar strada al compagno monegasco non ha fatto altro che alimentare un malcontento già evidente. Mentre Frederic Vasseur prova a rassicurare l’ambiente, parlando di “progressi costanti nelle ultime quattro o cinque gare”, il diretto interessato ha usato parole diametralmente opposte: “Non ho ricavato assolutamente nulla da queste tre gare”. Una dichiarazione che sa di resa o, quantomeno, di frustrazione profonda. Il britannico appare sempre più isolato, stanco, e meno lucido del solito. Ed è proprio in questo contesto che arriva la voce di Nico Rosberg, uno dei pochi che conosce Lewis dentro e fuori la pista.

Tristezza Hamilton, Rosberg: “Giornata orribile per lui”

A parlare senza filtri della crisi di Hamilton è stato Nico Rosberg, ex compagno di squadra e rivale storico del britannico in Mercedes, nonché campione del mondo nel 2016. Intervenuto ai microfoni di Sky UK, Rosberg ha tratteggiato con chiarezza la difficile situazione del ferrarista: “Vederlo così fa male. Domenica è stata una giornata orribile per lui, perché era semplicemente lento, e questo è molto insolito”. Rosberg ha poi analizzato in profondità la questione: “A volte in qualifica può avere dei problemi, ma in gara Lewis è sempre stato fantastico. In Spagna, invece, il suo Gran Premio è stato scioccantemente brutto. Neppure lui ha risposte, e quando non sai spiegarti il perché, è davvero difficile per un pilota restare concentrato e motivato”.

Ma il colpo più duro, secondo Rosberg, è arrivato proprio dal confronto interno: “Ha visto il suo compagno di squadra arrivare sul podio. Questo rende tutto più pesante. Alla luce della stagione che ha avuto finora, la sua situazione è molto cupa”. Una dichiarazione che pesa come un macigno sul prosieguo della stagione Ferrari. In un paddock in cui le voci di addio a fine anno iniziano a rincorrersi, la domanda resta sospesa: Lewis Hamilton riuscirà a rialzarsi, o l’avventura in Rosso rischia di concludersi prima di essere davvero iniziata?