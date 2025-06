Fabregas-Inter, c’è il no del Como. Suwarso: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto a Marotta”

Cesc Fabregas non sarà il prossimo allenatore dell’Inter. Ad annunciarlo è stato il presidente del Como Mirwan Suwarso, che ha affermato, senza mezze misure: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta tra club che nutrono reciproco rispetto. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia — difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta tanto chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.