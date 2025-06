Iscrizioni in Serie C, trema la Spal: i dettagli

I dipendenti della Spal aspettano i soldi per procedere all’iscrizione in Serie C. Ma la situazione sembra essere molto delicata. Secondo quanto riferisce La Nuova Ferrara, Joe Tacopina ha dichiarato di essere al lavoro per adempiere alle scadenze, ma restano poche ore e i soldi, provenienti dagli Stati Uniti, devono arrivare entro questa sera. Perché i tempi tecnici per effettuare l’iscrizione sono ristretti (domani scade il termine).

Situazione difficile non solo a Ferrara. Sono ore di fibrillazione anche a Trieste. Resterà poi da capire se le domande depositate supereranno i controlli della Covisoc. Ci si aspetta un’estate turbolenta (l’ennesima) nell’estate della terza serie.