Italia, contro la Norvegia non si può sbagliare. Dubbi e possibili scelte di Spalletti

In vista delle sfide con Norvegia e Moldova, Francesco Acerbi non ha risposto alla convocazione del ct Luciano Spalletti. Di seguito le parole di Spalletti: “C’è da fare questa precisazione, me lo ha detto stamattina. Ne prendiamo atto e andiamo avanti. Problemi fisici? No ha ripensato ciò che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per quanto fatto vedere in questo periodo. Nella risposta su Acerbi sulla data di nascita c’era l’intenzione di credere in quelli emergenti. Per il momento non lo andiamo a sostituire e dobbiamo ancora approfondire tutto con calma e serenità – ha precisato -. E’ chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Ma io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli”.

Italia, Spalletti: “Acerbi? Non si è presentato. Con la Norvegia ci giochiamo molto”

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha commentato così la finale di Champions League: “L’Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell’Inter piuttosto che alle sconfitte, hanno fatto degli extra difficili da portare avanti quando si fa un percorso del genere. Vedere partite come quelle contro Barcellona e Bayern secondo me sono cose straordinarie.