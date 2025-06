Nazionale, tegola per Spalletti: Kean lascia il ritiro per infortunio

Nuova tegola per l’Italia di Luciano Spalletti in vista delle prossime partite di qualificazione al Mondiale contro Norvegia (domani sera) e Moldavia (lunedì 9 giugno). Il gruppo azzurro deve infatti rinunciare anche a Moise Kean che ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra durante l’allenamento di ieri. Il giocatore ha già lasciato il ritiro dell’Italia per rientrare in viola e sottoporsi agli accertamenti strumentali del caso.