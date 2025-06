Sorpresa Berrettini, lascia tutti di stucco: notizia inaspettata

Il primo ad essere rimasto sorpreso sarà di sicuro lui. Questa cosa era imprevedibile, il tennista italiano stupisce il mondo.

Il tennis italiano sta conoscendo una generazione di campioni davvero importanti che hanno issato il nostro paese sempre più in alto in questo sport e, sopratutto, portato tanti risultati e di conseguenza reso più popolare la racchetta nel bel paese dopo anni in cui forse, l’interesse per i giovani in questo bellissimo sport era andato leggermente scemando.

Impossibile non pensare a Jannik Sinner ma anche un campione come Matteo Berrettini ha la sua parte di gloria e merito in quanto il tennis italiano ha costruito negli ultimi anni. Classe 1996, Berrettini è una certezza dello sport italiano fin dal 2015, anno in cui ha intrapreso ufficialmente un percorso professionistico nel tennis dopo aver preso la prima racchetta in mano prima di fare dieci anni.

Il momento più alto della carriera dell’italiano? Difficile non pensare che per The Hammer il coronamento della carriera sia stata la Coppa Davis 2024, in cui tra l’altro, il tennista è riuscito a rimanere continuamente imbattuto, vincendo in tutti gli incontri a cui ha preso parte. Una grande sorpresa per i suoi rivali, ma non l’unica che Berrettini ha fatto ai fans in questi anni.

Berrettini a sorpresa: come è possibile?

Come spesso accade ai grandi atleti, a volte, il picco del successo coincide con l’inizio del momento peggiore: è stato così anche per Matteo Berrettini che ora come ora, non scende in campo da settembre 2024, quando si è ritirato durante il secondo turno dell’ATP 500 di Tokyo per dei fastidi agli addominali che lo hanno portato a ritirarsi da tre tornei di seguito.

L’ultimo è il prestigioso Roland Garros a cui l’italiano ha fatto sapere di non poter prendere parte, chiaramente sempre per gli strascichi di quel fastidioso infortunio che non si è ancora del tutto risolto. Un’assenza durata quasi un anno, ormai, che però non ha inciso molto sulla graduatoria ATP a giudicare da quello che è successo in queste ultime ore.

Prima del Roland Garros, Berrettini era il numero 30 nella classifica che stabilisce i più forti tennisti del pianeta, una classifica molto mobile che ora, lo vede al 28esimo posto con 1720 punti. Non giocando, Berrettini non ha perso punti ed ha pure guadagnato un paio di posizioni, una cosa apparentemente incredibile, in realtà comune a molti sport individuali. Un esempio? Nelle MMA, il campione della categoria pesi massimi UFC Jon Jones non combatte dal 17 novembre 2024, eppure è ancora primo nel ranking. Non puoi perdere, se non giochi: questo è chiaro.