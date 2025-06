Terribile infortunio, un mese di stop: ufficiale in MotoGP

Il motomondiale 2025 ha imboccato la sua fase calda con una certezza: Marc Marquez è tornato a essere il punto di riferimento assoluto della categoria.

Con 196 punti in classifica, il pilota del Ducati Lenovo Team guida il campionato con autorità, mettendo in fila tutti gli altri contendenti. Nemmeno il passo falso del GP del Regno Unito, dove ha dovuto cedere il passo a Marco Bezzecchi e Johann Zarco, ha minato il suo dominio. Marquez ha messo insieme prestazioni solide, continuità e una gestione delle gare che ricorda quella dei tempi migliori. Alle sue spalle, a inseguire con 24 punti di distacco, c’è il fratello Alex Marquez, anche lui protagonista di una stagione brillante con il team BK8 Gresini Racing MotoGP.

Più staccati tutti gli altri, a cominciare da Francesco Bagnaia, campione uscente, che non è riuscito a tenere il passo dei primi. Ma il mondiale 2025, oltre alle battaglie in pista, è segnato da un’assenza pesantissima: quella di Jorge Martin. Il campione del mondo in carica non è ancora tornato a gareggiare dopo il brutto infortunio che lo ha costretto a fermarsi. Un’assenza che si sente, e che ha privato la lotta al titolo di uno dei suoi protagonisti più attesi.

Jorge Martin, rientro ancora lontano: almeno un altro mese di stop

Jorge Martin non tornerà in pista prima di un mese. È questo l’esito dell’ultimo controllo medico effettuato dal pilota spagnolo, che in occasione dell’Aprilia All Stars a Misano aveva provato a riassaporare il contatto con l’asfalto in sella a una moto stradale. Nonostante il test su pista con la RS 660 Factory e la RSV4, Martin non è ancora pronto per il ritorno alle competizioni. Il #1 di Aprilia, come riportato in una nota ufficiale della casa di Noale, è stato visitato dai dottori Xavier Mir e Ángel Charte. La TAC al torace e al polso ha confermato un esito clinico solo parzialmente rassicurante: se da un lato la frattura del radio distale risulta ormai consolidata, dall’altro la linea di frattura dello scafoide è ancora ben visibile.

Per questo motivo, i medici hanno prescritto la prosecuzione delle terapie in corso e fissato un nuovo controllo tra circa un mese. Un’assenza, quella di Martin, che pesa eccome sulla classifica e sullo spettacolo. Il campione del mondo 2024 aveva iniziato l’anno con ambizioni alte e l’obiettivo di confermarsi. Ma tra contrattempi fisici e difficoltà di recupero, il suo mondiale è già compromesso. E a fine stagione, come noto, lascerà anche Aprilia, aprendo così uno scenario ancora tutto da scrivere sul suo futuro. Per ora, la MotoGP 2025 viaggia sulle ali di Marquez.