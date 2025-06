Ufficiale: Juventus, Kalulu è stato riscattato. Ha firmato fino al 2029

Pierre Kalulu resta alla Juventus. Il difensore francese è infatti stato riscattato dal Milan, firmando un contratto coi bianconeri fino al 2029:

“Un primo compleanno in bianconero da ricordare per Pierre Kalulu, difensore francese che oggi compie 25 anni e che, dopo la stagione in prestito, continuerà anche in futuro a vestire la maglia della Juventus. Il giocatore classe 2000, arrivato dal Milan la scorsa estate, si è ritagliato da subito un ruolo da protagonista nella retroguardia bianconera, raccogliendo complessivamente 39 presenze in questa annata e segnando un gol, nel match in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. In questi giorni impegnato con la Nazionale Francese, Kalulu tornerà poi a disposizione della squadra in vista degli impegni che attendono la Juventus nelle prossime settimane – pronto ad affrontare insieme al resto del gruppo l’avventura del Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tanti auguri di buon compleanno, Pierre!”.

Questo invece il comunicato col dettaglio economico

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Pierre Kazeye Rommel Kalulu Kyatengwa, dalla società AC Milan, per un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029”.