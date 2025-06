Allegri, volontà reciproca con il Milan: tornare a brillare

Da venerdì scorso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico ex Juve è pronto a guidare nuovamente il Diavolo e per farlo vuole metterci tutto sé stesso. Dopo una stagione assai deludente, all’interno della quale i rossoneri hanno vinto la Supercoppa italiana, ma senza centrare un piazzamento per l’Europa della prossima stagione, e perdendo pure la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Ecco che si cerca di ripartire da dove il gruppo aveva fallito.

O meglio, il collettivo cerca di ripristinare quel milanismo che, negli ultimi due anni, si è un po’ perso nel collettivo. In attesa di capire le mosse sul piano del mercato (sono ore calde per Theo Hernandez, ma non solo, ndr), l’obiettivo dei rossoneri è tornare a competere per vincere il campionato.

Un tassello progettuale alla volta. Tutta la società, con l’arrivo di Tare, ha preso una direzione ben precisa. Silenzio e lavoro a testa bassa.