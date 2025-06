Bagnaia-Marquez, nuovo scontro Ducati

Nel mondiale MotoGP 2025, il tempo per riflettere è scaduto. Ora è il momento di agire, rincorrere, attaccare. E se c’è un uomo che sa farlo quando sembra più complicato, quello è sicuramente Francesco Bagnaia.

Il campione torinese della Ducati, dopo una stagione costellata da alti e bassi, si presenta all’appuntamento di Aragon con un imperativo categorico: tornare a vincere. I due zeri consecutivi rimediati a Le Mans e Silverstone hanno pesato come macigni sulla sua classifica, portandolo a un preoccupante -72 dalla vetta occupata da Marc Marquez. Una vetta che ora sembra una montagna da scalare a mani nude. Nel frattempo, Marc Marquez si gode il momento da dominatore assoluto. Il fuoriclasse spagnolo, tornato in sella con una convinzione ferrea, ha messo in fila tre vittorie e cinque podi, issandosi a quota 196 punti.

Alle sue spalle, il fratello Alex Marquez, altro protagonista di un’annata tutta in rosso Ducati. In terza posizione c’è proprio Bagnaia, ma la distanza dai due spagnoli è evidente: 124 punti contro i 196 del leader. A peggiorare il quadro, l’assenza prolungata di Jorge Martín, il campione del mondo in carica, fuori almeno per un altro mese. La sua forzata rinuncia rimescola le carte ma non semplifica i giochi per Pecco, che deve ora guardarsi anche dagli assalti di Morbidelli, Zarco e Di Giannantonio, agguerriti e sempre più consistenti.

Bagnaia promette battaglia: “Continueremo a spingere”

Ed è proprio da Aragón che Bagnaia vuole ripartire. Un circuito speciale, dove il pilota italiano ha colto la sua prima vittoria in MotoGP, proprio davanti a Marc Marquez. Questa è una pista che ho nel cuore – ha dichiarato Pecco – qui ho vissuto momenti indimenticabili. È il luogo dove tutto è cominciato davvero. L’emozione si intreccia con la determinazione nelle parole di Bagnaia, che non cerca alibi: “Gli ultimi due GP non sono stati facili, abbiamo faticato tanto ma anche lavorato duramente. Continueremo a spingere sia in gara che nel test del lunedì”.

Il duello tra i due campioni promette scintille. Pecco non nasconde la difficoltà, ammettendo che Aragon è un circuito più adatto a Marquez, con le sue dieci curve a sinistra che da sempre favoriscono lo spagnolo. Ma le gare, si sa, non si vincono solo sulla carta, si vincono col cuore, con la testa, con la fame. E Bagnaia vuole dimostrare di avere ancora tutto questo. Partiamo da qui – ha concluso – dalle belle sensazioni. Restiamo concentrati per tornare competitivi. Il messaggio è chiaro: la stagione non è finita ed è ancora tutta da scrivere.