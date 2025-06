Bruttissima sconfitta per l’Italia: la Norvegia vince 3-0

Bruttissima sconfitta per l’Italia nella prima partita del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali: la Norvegia vince 3-0 e rimane al primo posto a punteggio pieno.

Le formazioni

Norvegia (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. A disposizione: Dyngeland, Selvik, Ostigard, Berg, Larsen, Gundersen, Pedersen, Aasgaard, Donnum, Schjelderup, Bobb, Johnsen. Commissario tecnico: Stale Solbakken.

Italia (3-4-2-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Udogie; Raspadori, Tonali; Retegui. A disposizione: Meret, Carnesecchi, Dimarco, Gatti, Ricci, Orsolini, Casadei, Rugani, Frattesi, Lucca, Ranieri, Cambiaso. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

La partita

I padroni di casa la sbloccano al 14′ con Sorloth: errore in disimpegno di Bastoni che viene sfruttato alla grande da Nusa, imbuca in area per Sorloth. Diagonale vincente e palla alle spalle di Donnarumma. Al 34′ arriva il raddoppio con un gran gol di Nusa: l’esterno riceve palla sulla sinistra da Thorsby, rientra sul destro in area e fulmina Donnarumma con una conclusione imparabile. Al 42′ arriva anche il tris con Haaland: servito in area da Odegaard, l’attaccante del Manchester City salta Donnarumma e realizza il 3-0 a porta sguarnita. L’Italia non entra minimamente in campo, nel secondo tempo non c’è alcuna timida reazione ma solo costante imprecisione per i ragazzi di Luciano Spalletti, anzi sono i padroni di casa che vanno ancora vicino alla rete con il palo di Berge. Termina 3-0 per la Norvegia.