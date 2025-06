Importanti novità sulla situazione attuale di alcune squadre che dovrebbero partecipare al prossimo campionato di Serie C: come riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, Brescia e SPAL sono a un passo dal fallimento. Corsa contro il tempo invece per Rimini, Triestina e Pro Vercelli ma attenzione perché ad alcune manca la fideiussione.