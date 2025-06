ESCLUSIVA SI Pedullà: “Castellanos-Lazio, divorzio possibile. A una condizione”

Alfredo Pedullà sul proprio sito sul mercato della Lazio: “Taty Castellanos è uno dei pochi non intoccabili in casa Lazio. Dai primi vertici di mercato è emerso che l’attaccante potrebbe andar via, ma solo in presenza di un’offerta dai 30 milioni in su. Tutto questo perché le valutazioni tecniche portano a pensare che la Lazio potrebbe avere bisogno di uno specialista con caratteristiche diverse. E forse anche lo stesso Castellanos sta valutando un futuro diverso dal suo attuale club. Ci sono stati sondaggi dalla Premier e dall’Arabia, ma devono portare a qualcosa di concreto per avviare la pratica di una separazione”.