Inter, Marotta: “Normale lo scetticismo, Inzaghi ha considerato finito il ciclo”

Giuseppe Marotta, Presidente dell’Inter ha parlato così al Festival della Serie A a Parma: “Normale lo scetticismo, il mondo del calcio è particolare. È rimasto l’amaro in bocca a tutti, interisti e tifosi italiani, la finale di Champions league”.

Inter, ancora Marotta

Sulla finale di Champions League: “È stato comunque un grande orgoglio arrivarci in finale, la competizione più importante al mondo. È una impresa straordinaria due finali in tre anni, questa la lettura. Non guardare troppo quello che è successo nei 95 minuti. Lo dico con decisione: la nostra stagione, che ancora ricordo non è conclusa, è positiva”

Sulla scelta di Inzaghi: “Martedì abbiamo assistito a una dichiarazione concreta, ufficiale, da parte del nostro allenatore: ho ritenuto finito il mio ciclo, ho bisogno di un’altro avventura. Devo dire con schiettezza che Simone Inzaghi ha preso questa decisione il lunedì successivo la sconfitta”

Sulla scelta di Chivu: “I giornali hanno dato nomi più svariati, nomi completamente diversi. Il profilo è la conseguenza di una linea guida, di una strategia. Nel momento in cui proprietà e management delineano una strategia si individua un profilo adatto. Il profilo di un allenatore giovane che mettesse in atto una valorizzazione dei giovani e del patrimonio del club. Questo non è limitativo, anche per un club come l’Inter, che ha sempre l’obbligo di puntare a vincere”